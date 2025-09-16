Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес е под сериозен въпрос за утрешното гостуване на Аякс в Шампионска лига, пише “Гадзета дело спорт”.

Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус

Нападателят е пропуснал днешната тренировка на тима заради болки в гърба, като вместо това е тренирал във фитнеса. Въпреки това аржентинецът е заминал заедно със съотборниците си за Амстердам. Това не може да се каже за Матео Дармиан, който е останал в Милано заради травма в кръста. Ако Лаутаро не е готов да бъде титуляр в двубоя, той ще бъде заместен от Анже-Йоан Бони или Франческо Пио Еспозито, които обаче все още не са дебютирали в ШЛ.

Inter captain Lautaro Martinez didn’t train with the rest of the team on Tuesday due to back pain and could miss Wednesday’s Champions League match against Ajax, while Matteo Darmian has been ruled out because of a similar issue. pic.twitter.com/EKKHieTvmT — Football Italia (@footballitalia) September 16, 2025

Междувременно, наставникът Кристиан Киву подготвя още няколко промени в стартовия си състав след загубата с 3:4 в дербито с Ювентус. Още вчера стана ясно, че на вратата този път ще застане Хосеп Мартинес вместо Ян Зомер. В защита пък се очаква да се появят Ян Бисек и Стефан де Фрай на мястото на Мануел Аканжи и Франческо Ачерби, докато в халфовата линия ще се завърнат Федерико Димарко и Петър Сучич за сметка на Карлос Аугусто и Хенрих Мхитарян.

