Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 381
  • 0

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес е под сериозен въпрос за утрешното гостуване на Аякс в Шампионска лига, пише “Гадзета дело спорт”.

Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус
Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус

Нападателят е пропуснал днешната тренировка на тима заради болки в гърба, като вместо това е тренирал във фитнеса. Въпреки това аржентинецът е заминал заедно със съотборниците си за Амстердам. Това не може да се каже за Матео Дармиан, който е останал в Милано заради травма в кръста. Ако Лаутаро не е готов да бъде титуляр в двубоя, той ще бъде заместен от Анже-Йоан Бони или Франческо Пио Еспозито, които обаче все още не са дебютирали в ШЛ.

Междувременно, наставникът Кристиан Киву подготвя още няколко промени в стартовия си състав след загубата с 3:4 в дербито с Ювентус. Още вчера стана ясно, че на вратата този път ще застане Хосеп Мартинес вместо Ян Зомер. В защита пък се очаква да се появят Ян Бисек и Стефан де Фрай на мястото на Мануел Аканжи и Франческо Ачерби, докато в халфовата линия ще се завърнат Федерико Димарко и Петър Сучич за сметка на Карлос Аугусто и Хенрих Мхитарян.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

  • 16 сеп 2025 | 09:57
  • 6495
  • 1
Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

  • 16 сеп 2025 | 09:39
  • 8965
  • 5
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365981
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 9386
  • 6
Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

  • 16 сеп 2025 | 06:57
  • 1044
  • 0
Панатинайкос увони Руи Витория

Панатинайкос увони Руи Витория

  • 16 сеп 2025 | 06:38
  • 1200
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 8497
  • 6
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 8861
  • 4
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 27669
  • 18
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 34665
  • 80
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 6194
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365981
  • 3