Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес е под сериозен въпрос за утрешното гостуване на Аякс в Шампионска лига, пише “Гадзета дело спорт”.
Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус
Нападателят е пропуснал днешната тренировка на тима заради болки в гърба, като вместо това е тренирал във фитнеса. Въпреки това аржентинецът е заминал заедно със съотборниците си за Амстердам. Това не може да се каже за Матео Дармиан, който е останал в Милано заради травма в кръста. Ако Лаутаро не е готов да бъде титуляр в двубоя, той ще бъде заместен от Анже-Йоан Бони или Франческо Пио Еспозито, които обаче все още не са дебютирали в ШЛ.
Междувременно, наставникът Кристиан Киву подготвя още няколко промени в стартовия си състав след загубата с 3:4 в дербито с Ювентус. Още вчера стана ясно, че на вратата този път ще застане Хосеп Мартинес вместо Ян Зомер. В защита пък се очаква да се появят Ян Бисек и Стефан де Фрай на мястото на Мануел Аканжи и Франческо Ачерби, докато в халфовата линия ще се завърнат Федерико Димарко и Петър Сучич за сметка на Карлос Аугусто и Хенрих Мхитарян.
