  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фрейзър-Прайс се сбогува при свои собствени условия в Токио

Фрейзър-Прайс се сбогува при свои собствени условия в Токио

  • 16 сеп 2025 | 13:20
  • 764
  • 0
Фрейзър-Прайс се сбогува при свои собствени условия в Токио

Многократната световна и олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс има забележителна кариера и ще остане в историята като може би най-великата спринтьорка. Преди Световното първенство в Токио тя държеше рекорда за най-много медали в спринта на 100 метра (6) и беше най-възрастната жена, спечелила титлата в Юджийн, Орегон, през 222 г. на 35 години и 202 дни.

Фрейзър-Прайс (38) се пребори с трудностите, за да се класира първо в топ три на националния шампионат на Ямайка през юни тази година, а два месеца по-късно заслужено си спечели място във финала на 100 метра за жени в Токио. Въпреки че не спечели медал, завършвайки шеста с 11.03 секунди, Фрейзър-Прайс остана доволна от представянето си и погледна с гордост към своето дълголетие и успехи през годините.

"Тази вечер съм наистина, наистина благодарна, че успях да застана на пистата още веднъж във финал на 100 метра“, каза Фрейзър-Прайс. "За мен това беше огромна привилегия и чест. Дойдох на това първенство с толкова много трудности срещу мен, но стигнах до финала и вярвам, че само по себе си това е огромно постижение. Въпреки че резултатът не е такъв, какъвто бих искала, все пак съм щастлива, че успях да завърша при свои собствени условия.“

"Миналата година в Париж наистина ме нарани, защото не успях да застана на старта. Всеки иска да се изправи пред стартера, а аз нямах тази привилегия. Тази вечер беше и за това. Беше наистина да застана на линията и да кажа „да, успях“ и благодаря на Бог за всичко, което съм постигнала, което ми е дал и с което ме е благословил“, добави тя.

С твърдо осигурено място в историята на леката атлетика, Фрейзър-Прайс все още не е приключила с участието си на шампионата и очаква с нетърпение един последен шанс да блесне. "Очаквам с нетърпение да поведа отбора в щафетата 4х100 метра. Отново съм на 100%, напълно отдадена съм и се надявам да продължим доминацията.“

Снимки: Gettyimages

