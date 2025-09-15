Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон

Станаха ясни съставите за големия благотворителен мач в Португалия. На стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон някои от най-големите имена във футболната история излизат с обща цел. Звездите ще се стремят към събирането на над 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи. Началото е в 22:00 часа българско време, като Sportal.bg ще покаже на живо шоуто.

Българските легенди Христо Стоичков и Красимир Балъков ще започнат мача на резервната скамейка и ще се включат на по-късен етап. Сред титулярите на световния отбор личат имената на Петър Чех, Карлес Пуьол, Хавиер Санети и Кака. На пейката има още впечатляващи футболисти. Сред резервите са Роберто Карлош, Георге Хаджи, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро и боксовата легенда Олександър Усик. От страна на домакините на терена ще излязат Луиш Фиго, Витор Баия, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, и др.

ПОРТУГАЛИЯ - СБОРЕН ОТБОР НА СВЕТА

ПОРТУГАЛИЯ: Витор Баия, Жозе Босингва, Пепе, Бруно Алвеш, Фабио Контрао, Тиаго Мендеш, Луиш Фиго, Маниш, Нани, Паулета, Куарешма

Резерви: Пимпарел, Елисеу, Дани, Карвальо, Андраде, Шимао, Нуно Гомеш, Пощига

СБОРЕН ОТБОР НА СВЕТА: Петър Чех, Марко Матераци, Джон Тери, Карлес Пуьол, Хавиер Санети, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Кристиан Карембьо, Кака, Хавиер Савиола, Хенрик Ларсон

Резерви: Ван дер Сар, Роберто Карлош, Карагунис, Красимир Балъков, Георги Хаджи, Юри Джоркаеф, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро, Христо Стоичков, Олександър Усик

Най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group, която е собственик на Sportal.bg, е медиен партньор на футболната фиеста в Португалия.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да помогне на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

