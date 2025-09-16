Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Реал Мадрид стартира кампанията си в ШЛ с домакинство на Марсилия

Реал Мадрид стартира кампанията си в ШЛ с домакинство на Марсилия

  • 16 сеп 2025 | 10:28
  • 240
  • 0
Реал Мадрид стартира кампанията си в ШЛ с домакинство на Марсилия

Реал Мадрид и Марсилия ще се изправят един срещу друг на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу" на старта на кампанията в основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят, който е днес от 22:00 часа под ръководството на съдията Ирфан Пелто, бележи завръщането на един от класическите европейски сблъсъци след повече от 16 години пауза. Мачът е от важен и за двата отбора, които започват своя път в най-престижния клубен турнир с амбиции за успешно представяне.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Двата отбора ще се стремят да започнат с успех кампанията, която би им дала важен психологически тласък за следващите срещи. От "лос бланкос" вече стартираха положително кампанията в Ла Лига с четири последователни победи и ще се стремят да повторят това представяне и в най-комерсиалния клубен турнир. От своя страна французите стартираха колебливо с два успеха и две поражения на домашната сцена и ще искат да отмият поне част от това представяне с един изненадващ успех в дома на Реал Мадрид.

Реал Мадрид и Марсилия имат само две предишни срещи помежду си, и двете в груповата фаза на Шампионска лига през сезон 2009/2010. Испанският гранд спечели и двата двубоя – първо с 3:0 на "Сантиаго Бернабеу" на 30 септември 2009 г., а след това с 3:1 на "Велодром" на 8 декември същата година. Тези резултати показват пълно превъзходство на "кралския клуб" в директните сблъсъци, като Реал Мадрид е отбелязал общо 6 гола и е допуснал само 1. Интересно е, че сегашната среща ще се проведе отново на "Сантиаго Бернабеу", където Реал не е допускал гол срещу френския тим.

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

  • 16 сеп 2025 | 09:57
  • 1618
  • 0
Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

  • 16 сеп 2025 | 09:39
  • 2313
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 363492
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 5228
  • 2
Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

  • 16 сеп 2025 | 06:57
  • 780
  • 0
Панатинайкос увони Руи Витория

Панатинайкос увони Руи Витория

  • 16 сеп 2025 | 06:38
  • 936
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 2083
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 363492
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 5228
  • 2
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 47393
  • 52
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 28845
  • 38
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 37900
  • 43