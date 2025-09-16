Реал Мадрид стартира кампанията си в ШЛ с домакинство на Марсилия

Реал Мадрид и Марсилия ще се изправят един срещу друг на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу" на старта на кампанията в основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят, който е днес от 22:00 часа под ръководството на съдията Ирфан Пелто, бележи завръщането на един от класическите европейски сблъсъци след повече от 16 години пауза. Мачът е от важен и за двата отбора, които започват своя път в най-престижния клубен турнир с амбиции за успешно представяне.

Двата отбора ще се стремят да започнат с успех кампанията, която би им дала важен психологически тласък за следващите срещи. От "лос бланкос" вече стартираха положително кампанията в Ла Лига с четири последователни победи и ще се стремят да повторят това представяне и в най-комерсиалния клубен турнир. От своя страна французите стартираха колебливо с два успеха и две поражения на домашната сцена и ще искат да отмият поне част от това представяне с един изненадващ успех в дома на Реал Мадрид.

Реал Мадрид и Марсилия имат само две предишни срещи помежду си, и двете в груповата фаза на Шампионска лига през сезон 2009/2010. Испанският гранд спечели и двата двубоя – първо с 3:0 на "Сантиаго Бернабеу" на 30 септември 2009 г., а след това с 3:1 на "Велодром" на 8 декември същата година. Тези резултати показват пълно превъзходство на "кралския клуб" в директните сблъсъци, като Реал Мадрид е отбелязал общо 6 гола и е допуснал само 1. Интересно е, че сегашната среща ще се проведе отново на "Сантиаго Бернабеу", където Реал не е допускал гол срещу френския тим.

