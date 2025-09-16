Росен Крумов: Очакваме обективно съдийство

Едноименният тим на Костинброд приема утре Рилски спортист (Самоков). Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме срещу един от фаворитите за първото място. Имат опитни играчи. Това означава трудно изпитание за отбора ни. Ще е битка. Уверени сме в потенциала си. Важното е да изиграем с пределна концентрация 90-те минути. Винаги излизаме за победа. Очакваме обективно съдийство – 50:50. Дано да е така, защото в предишните мачове бяхме сериозно ощетявани от реферите“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.