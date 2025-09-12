УЕФА направи съществени промени в правилата дни преди старта на Шампионската лига

Дни преди старта на европейските клубни турнири от УЕФА обявиха съществена промяна в правилата. От европейската футболна централа обявиха, че от тази година клубовете ще могат да правят по една промяна в първоначално картотекираните списъци с футболисти при случай на сериозна контузия. Целта на тези промени е от една страна клубовете да не изпадат в неравностойно положение, разполагайки с различни бройки играчи, но също така самите футболисти да бъдат защитени от допълнителни натоварвания.

“Изпълнителният комитет на УЕФА одобри изменение на правилника за клубните състезания на УЕФА за сезон 2025/26, което позволява временното заместване на максимум един полеви играч с дългосрочна контузия или заболяване по време на основната фаза на турнира до 6-ия кръг включително. Целта на адаптацията е да се гарантира, че списъците с играчи не са несправедливо намалени и играчите са защитени от допълнителни натоварвания,” се казва в официалното изявление на футболната централа.

Шестият кръг е последен от лига фазата на Лига на конференциите, докато Шампионската лига и Лига Европа се развиват в още два кръга, които се играят през месец януари. Все още не са ясни критериите, по които ще бъде оценявана една травма като достатъчно сериозна, за да позволи замяна на един играч в официалните картотеки на клубовете. Такива въпросителни могат да бъдат повдигнати към контузията на Лиам Делап, който е с дългосрочни проблеми в коляното и дали той ще може да бъде заменен с друг футболист.

Снимки: Gettyimages