Почина членът на хокейната Зала на славата Ед Джакомин

Хокейният вратар, член на Залата на славата Ед Джакомин, е починал на 86-годишна възраст. От Ню Йорк Рейнджърс и Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) информираха за смъртта на Джакомин по-рано днес. Говорител на асоциацията заяви, че организацията е научила от представител на Детройт Ред Уингс, че Джакомин е починал в дома си в неделя вечерта.

Ед Джакомин спечели трофея "Везина" за най-добър вратар в лигата и беше петкратен участник в Мача на звездите в продължение на повече от десетилетие с тима на Рейнджърс от 1965-а до 1976 година, преди да завърши кариерата си в Детройт.

Eddie Giacomin was an integral member of the New York Rangers for a decade and personified what being a Ranger is all about, both to his teammates and the Blueshirts faithful. You cannot discuss the history of this organization and not immediately think of Eddie. The great Rod… pic.twitter.com/pf5jupMv03 — New York Rangers (@NYRangers) September 15, 2025

Неговият номер 1 беше оттеглен от употреба и издигнат в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, а той самият бе въведен в Залата на славата през 1987 година.

В изявление на Ню Йорк Рейнджърс се казва, че Джакомин е олицетворение на това какво означава да играеш за отбора, добавяйки: "Не можете да обсъждате историята на тази организация и да не се сетите веднага за Еди."