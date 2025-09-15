Популярни
7 медала за България от третия ден на Световното в Албена

  • 15 сеп 2025 | 20:11
  • 406
  • 1
Седем медала за България от третия състезателен ден на Световното първенство по канадска борба, което се провежда в Албена.

Изключително успешна надпревара проведоха българските ветерани на 46-ото първенство на планетата. Националите се изправиха срещу над 250 съперници от 60 държави с лява и дясна ръка и грабнаха 5 медала!

Ивелин Милев триумфира на планетарния шампионат за страната ни при ветераните! Във категория до 60 килограма с дясна ръка българинът се оказа по-хитрия и надделя над турския представител Биркан Солмаз след два фала. Милев спечели и сребърен медал с лява ръка след като даде всичко от себе си, но загуби от състезаващия се под неутрален флаг Роман Дриаклик.

Даниел Живков продължи феноменалното представяне за България, класирайки се за финал в категория до 80 килограма с дясна ръка! Там Живков не успя се противопостави на бразилеца Руй Шимизу Ферейра и остана втори на почетната стълбичка.

Два изцяло български финала при дамите в категория над 80 килограма. Елена Димитрова и Жана Ненова показаха, че за канадската борба няма възраст и, когато играеш със сърце, всичко е възможно. Димитрова спечели битките с лява и дясна ръка и се превърна в двукратна световна шампионка. Ненова е с два сребърни медала.

Общо 10 български представители взеха участие в третия състезателен ден на надпреварата, който бе посветен на ветераните и предложи изключително напрегнати битки, емоции и сълзи. Утре се дава началото на 27-ото световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение.

