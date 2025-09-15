Популярни
Ахмед Магамаев продължава на репешажите в Загреб
  • 15 сеп 2025 | 19:59
Ахмед Магамаев продължава на репешажите на световното в Загреб, Хърватия.

Националът стартира с успех срещу украинеца Раду Лефтер - 7:3 в категория до 97 кг на свободния стил. А на осминафиналите загуби от бъдещия финали Амирали Азарпира (Иран) - 3:6.

Персиецът, който е трети на олимпиадата Париж 2024, продължи с победите. А на полуфинала се наложи и над големия фаворит в категорията Ахмед Тажудинов (Бахрейн), златен олимпийски медалист от игрите във френската столица, с 5:2.

Така за световната титла Азарпира ще излезе срещу американеца Кайл Снайдер, който не срещна проблеми в полуфиналите срещу японеца Араш Йошида - 9:1.

Снайдер е олимпийски шампион от Рио 2016 и трикратен №1 в света.

Магамаев пък се нуждае от две победи в репешажите, за да стигне до сблъсък за бронза срещу Тажудинов. На старта го очаква монголецът Ганхуад Ганбаатар, втори на рейтинговия турнир Монголия оупън. При успех ще спори с индиеца Вики, шампион на Азия до 23 г.

Другият ни представител днес Микяй Наим (65) загуби на старта след оспорвана битка с украинеца Андрий Биличук - 8:9. Съперникът му загуби на четвъртфиналите и българското участие приключи.

Във вторник излиза първата ни представителка при жените - Ванеса Георгиева. Нейна първа съперничка в категория до 76 кг ще бъде рускинята Кристина Шумова, която се състезава под флага на Международната федерация.

Срещите започват от 11,30 ч българско време.

