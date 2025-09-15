Вторият отбор на ЦСКА остана без треньор

От ЦСКА съобщиха, че Владимир Манчев вече не е треньор на дублиращия отбор на "червените", който се състезава във Втора лига. Заедно с него си тръгва и един от асистентите му - Кирил Божков.

От началото на сезона столичани имат две победи, две равенства и четири загуби, като към момента се намират на 10-ото място в класирането. Вчера тимът завърши наравно с Хебър (1:1) на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Хебър и ЦСКА II не успяха да се победят в Пазарджик

Ето какво написаха от клуба:

"Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на „червените“. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на „армейците“."