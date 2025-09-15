Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона

Популярни
За осма поредна година финалът в бейзболното първенство ще противопостави двата най-титулувани български отбора - "София Блус" и "Бизони" (Благоевград). И столичани, и благоевградчани преодоляха 1/2-финалите с лекота, като в нито една от двете серии във формат "2 от 3" не се създаде дори минимална интрига.

"Блусарите" постигнаха два тежки нокаута срещу "Койоти" (Дупница) с обща точкова разлика 42:7 - домакински успех с 19:5 за 7 ининга на ст. "Октомври" в Студентски град в събота и 23:2 за 5 ининга като гости на дупнишкия ст. "Левски" в неделя. В същото време "бизоните" сгазиха с общ резултат 37:8 софийския "НСА-Лъвове" - 24:2 за 5 ининга на ст. "Диана" в столичния кв. "Дианабад" и 13:6 на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново".

Шампионската серия във формат "3 от 5" ще започне с две домакинства на "Блус" следващия уикенд (27-28 септември). Домакин на третия и евентуално четвъртия двубой ще бъде "Бизони" по-другата седмица (4-5 октомври). Ако се стигне до решаващ мач №5, то носителят на титлата за 2025 г. ще бъде излъчен в София на 11 октомври.

Във финала благоевградчани ще се борят за 23-ти трофей от държавното първенство. Столичани пък ще преследват своя 9-и, след като триумфираха като шампиони в последните седем сезона поред.

