Сестри Стоеви вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

Европейските шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър", след като в събота триумфираха в надпреварата в Льовен (Белгия).

Сестрите си спомниха първата спечелена титла и разказаха коя за тях е най-ценната досега.

"Първата ни титла е от Анталия (Турция) преди много години и ни е най-скъпата, защото тогава победихме една двойка от Канада, която все не успявахме дотогава. Но в Анталия ги победихме и станахме шампионки. Най-ценните за мен са четирите в края на 2024 година, когато се борихме за класиране на Олимпийските игри в Париж. Спечелихме четири турнира и те ни върнаха в борбата за място на Олимпиадата", каза Габриела Стоева.

"Първата ни титла беше в Анталия през 2011 година. Тогава аз бях на 16 години, а Габриела на 17. Първа титла при жените, защото ние бяхме девойки. Не очаквахме да победим, защото имаше една двойка от Канада, от която все падахме. Но тогава успяхме да ги бием, а на финала се наложихме и над дует от Англия. За мен най-ценната победа е на четвъртфиналите на турнира от Суперсериите 1000 в Китай през 2018 година, когато елиминирахме китайска двойка и достигнахме до полуфиналите, а домакините останаха без представители след това", заяви Стефани Стоева.

Сестрите се класираха на пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, на пето място на Световното първенство в Париж 2025 при десетото си участие, те са четирикратни европейски шампионки и двукратни златни медалистки от Европейски игри. Освен 40 титли от сериите "Чалънджър", те имат и 11 сребърни отличия.

"С успеха в Белгия достигнахме внушителните 40 титли от "Чалъндж" турнирите! Този момент е резултат от години труд, отдаденост и постоянство. Искаме да изкажем огромна благодарност на нашия треньор, на физиотерапевта, на семейството ни и на всички вас - нашите фенове и подкрепящи, които ни мотивират всеки ден Вашата вяра и подкрепа правят всяка победа още по-ценна! А на тези, които не ни харесват - спокойно. Ще ни виждате още дълго време на почетната стълбичка, ще продължаваме да се развиваме и да постигаме нови успехи. Това е нашият път и ние сме готови за предизвикателствата, които предстоят!", написаха сестрите в профила си в Инстаграм.