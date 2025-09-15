Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

Сестри Стоеви вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

  • 15 сеп 2025 | 17:44
  • 206
  • 0
Сестри Стоеви вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

Европейските шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър", след като в събота триумфираха в надпреварата в Льовен (Белгия).

Сестрите си спомниха първата спечелена титла и разказаха коя за тях е най-ценната досега.

"Първата ни титла е от Анталия (Турция) преди много години и ни е най-скъпата, защото тогава победихме една двойка от Канада, която все не успявахме дотогава. Но в Анталия ги победихме и станахме шампионки. Най-ценните за мен са четирите в края на 2024 година, когато се борихме за класиране на Олимпийските игри в Париж. Спечелихме четири турнира и те ни върнаха в борбата за място на Олимпиадата", каза Габриела Стоева.

"Първата ни титла беше в Анталия през 2011 година. Тогава аз бях на 16 години, а Габриела на 17. Първа титла при жените, защото ние бяхме девойки. Не очаквахме да победим, защото имаше една двойка от Канада, от която все падахме. Но тогава успяхме да ги бием, а на финала се наложихме и над дует от Англия. За мен най-ценната победа е на четвъртфиналите на турнира от Суперсериите 1000 в Китай през 2018 година, когато елиминирахме китайска двойка и достигнахме до полуфиналите, а домакините останаха без представители след това", заяви Стефани Стоева.

Сестрите се класираха на пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, на пето място на Световното първенство в Париж 2025 при десетото си участие, те са четирикратни европейски шампионки и двукратни златни медалистки от Европейски игри. Освен 40 титли от сериите "Чалънджър", те имат и 11 сребърни отличия.

"С успеха в Белгия достигнахме внушителните 40 титли от "Чалъндж" турнирите! Този момент е резултат от години труд, отдаденост и постоянство. Искаме да изкажем огромна благодарност на нашия треньор, на физиотерапевта, на семейството ни и на всички вас - нашите фенове и подкрепящи, които ни мотивират всеки ден  Вашата вяра и подкрепа правят всяка победа още по-ценна! А на тези, които не ни харесват - спокойно. Ще ни виждате още дълго време на почетната стълбичка, ще продължаваме да се развиваме и да постигаме нови успехи. Това е нашият път и ние сме готови за предизвикателствата, които предстоят!", написаха сестрите в профила си в Инстаграм.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева беше гост на държавното първенство по ловна стрелба

Весела Лечева беше гост на държавното първенство по ловна стрелба

  • 15 сеп 2025 | 15:09
  • 470
  • 1
НСА откри учебната година с над 90 студенти

НСА откри учебната година с над 90 студенти

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 722
  • 0
Витоша посреща Home Mountain Bike Cup & Балкански шампионат по спускане 2025

Витоша посреща Home Mountain Bike Cup & Балкански шампионат по спускане 2025

  • 15 сеп 2025 | 14:14
  • 576
  • 0
Локомотив (Горна Оряховица) с трета поредна купа от турнира "Тодор Хънков"

Локомотив (Горна Оряховица) с трета поредна купа от турнира "Тодор Хънков"

  • 15 сеп 2025 | 11:40
  • 881
  • 0
Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 1626
  • 0
Чепаринов, Стефанова и Салимова не успяха да запишат победи в предпоследния кръг

Чепаринов, Стефанова и Салимова не успяха да запишат победи в предпоследния кръг

  • 15 сеп 2025 | 01:56
  • 2612
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74321
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 18:10
  • 2073
  • 6
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46585
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5506
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12721
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11129
  • 13