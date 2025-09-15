Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините.

Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота.

Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

Жига Щерн се отличи с 13 точки (2 аса, 1 блок).

„Изиграхме много тежък физически двубой с България. В първия и втория гейм започнахме да играем агресивно с българите, което не ни донесе резултат. Обърнахме внимание на агресивната им игра и ръст. Когато започнахме да играем нашата игра в третия гейма, стегнахме линията си, играхме умно и държахме топката на наша страна. Бихме начален удар и по-добре и всичко беше много по-добре и по-лесно. Виждам много положителни неща, жалко е само за лошия старт. В крайна сметка и късметът ни свърши, за да вземем 2 точки. Надявам се, че всичко ще бъде много по-добре в следващия мач срещу Германия”, заяви Жига Щерн.