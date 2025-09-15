От Ман Сити ще се конкурират с Ливърпул за английски национал през следващото лято

От Манчестър Сити планират да се включат в битката за подписа на Марк Геи през следващото лято, съобщава “Мирър” на днешните си страници. 25-годишният английски национал бе много близо до преминаване в Ливърпул в края на летния трансферен прозорец през тази година и дори премина медицински прегледи, след като “червените” се договориха с Кристъл Палас за трансферна сума в размер на 35 милиона паунда, но в последния момент от “Селхърст Парк” се оттеглиха от сделката, тъй като техният мениджър Оливър Гласнер е бил категоричен пред ръководството, че играчът трябва да остане.

Бранителят има още година от своя договор и през следващото лято ще е свободен агент, така че борещите се за подписа му ще трябва да се договорят единствено с него и агентите му. Тези разговори обаче ще могат да започнат едва през януари. От “Мирър” уточняват, че няма шанс Геи да напусне Кристъл Палас през януари. Ситуацията около централният защитник е следена и от някои от големите отбори в Европа като Реал Мадрид, Барселона, Байерн (Мюнхен), Интер и Ювентус.

Снимки: Gettyimages