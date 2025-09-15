Популярни
  3. От Ман Сити ще се конкурират с Ливърпул за английски национал през следващото лято

От Ман Сити ще се конкурират с Ливърпул за английски национал през следващото лято

  • 15 сеп 2025 | 16:16
  • 346
  • 0
От Манчестър Сити планират да се включат в битката за подписа на Марк Геи през следващото лято, съобщава “Мирър” на днешните си страници. 25-годишният английски национал бе много близо до преминаване в Ливърпул в края на летния трансферен прозорец през тази година и дори премина медицински прегледи, след като “червените” се договориха с Кристъл Палас за трансферна сума в размер на 35 милиона паунда, но в последния момент от “Селхърст Парк” се оттеглиха от сделката, тъй като техният мениджър Оливър Гласнер е бил категоричен пред ръководството, че играчът трябва да остане.

Ще отнеме време: Слот разкри плана си за Исак
Ще отнеме време: Слот разкри плана си за Исак

Бранителят има още година от своя договор и през следващото лято ще е свободен агент, така че борещите се за подписа му ще трябва да се договорят единствено с него и агентите му. Тези разговори обаче ще могат да започнат едва през януари. От “Мирър” уточняват, че няма шанс Геи да напусне Кристъл Палас през януари. Ситуацията около централният защитник е следена и от някои от големите отбори в Европа като Реал Мадрид, Барселона, Байерн (Мюнхен), Интер и Ювентус.

Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място
Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място
Снимки: Gettyimages

