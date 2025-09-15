Популярни
  2. Лека атлетика
  Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

  • 15 сеп 2025 | 14:26
  • 638
  • 0
Атлетка завърши квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното с един шпайк

Представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей участва в квалификациите на 3000 метра стийпълчейз на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), въпреки че пресече финалната линия само с един шпайк.

Азиатската шампионка загуби левия си шпайк в началото на квалификационната серия, когато друга бегачка сякаш я закачи отзад, пише агенция ДПА.

Първоначално Джепкемей се опита да продължи с разхлабената обувка, но в крайна сметка я изрита. Служител на пистата впоследствие взе шпайка.

Справяйки се с препятствията боса, родената в Кения Дейзи Джепкемей избегна падане, но не успя да поддържа темпото и не намери място сред финалистките.

Снимки: Gettyimages

