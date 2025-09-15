Кълъмбъс Блу Джакетс привлече руския вратар Иван Федотов

Отборът на Кълъмбъс Блу Джакетс привлече вратаря на Филаделфия Флайърс Иван Федотов. В замяна на руския страж "летците" ще получат избор в шестия кръг на драфта през 2026 година.

28-годишният Федотов записа участие в 26 мача през миналия сезон, но записа само шест победи и допускаше по 3,15 гола средно на мач.

Вратарят бе взе от Филаделфия в седмия рунд на драфта през 2015 година. Той обаче заигра в тима чак през сезон 2023/24, след като година преди това кара принудителна военна служба в Русия в Североморск.