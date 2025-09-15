Капитанът на Валенсия: Как отбор се възстановява от подобно поражение

Защитникът и капитан на Валенсия Хосе Гая коментира тежкото поражение в 4-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона. Късно снощи "прилепите" бяха разгромени от каталунците със смазващото 6:0 на "Естади Йохан Кройф". Фермин Лопес, Рафиня и Роберт Левандовски забиха по три попадения за успеха на момчетата на Ханзи Флик. Бранителят на Валенсия обясни, че той и неговите съотборници са опитали да се подготвят за подобен тежък двубой, но все пак ще е трудно да се възстановят.

„Имахме план за игра. Знаехме, че ще ни смачкат и го репетирахме. Те ни изучиха добре, не можахме да устоим на силните им страни. Как един отбор се възстановява от такова поражение? Възстановява се, като се подобрява, като работи. Този резултат ни боли много. След поражението миналия сезон, на теория, си научихме урок, но това не помогна. Миналата година се възстановихме и след този мач загубихме много малко. Така че сега трябва да наберем сили“, цитира Mundo Deportivo думите на Гая.

Валенсия с 4 точки е на 15-то място в класирането на испанското първенство.

