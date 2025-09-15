Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Капитанът на Валенсия: Как отбор се възстановява от подобно поражение

Капитанът на Валенсия: Как отбор се възстановява от подобно поражение

  • 15 сеп 2025 | 13:45
  • 854
  • 0

Защитникът и капитан на Валенсия Хосе Гая коментира тежкото поражение в 4-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона. Късно снощи "прилепите" бяха разгромени от каталунците със смазващото 6:0 на "Естади Йохан Кройф". Фермин Лопес, Рафиня и Роберт Левандовски забиха по три попадения за успеха на момчетата на Ханзи Флик. Бранителят на Валенсия обясни, че той и неговите съотборници са опитали да се подготвят за подобен тежък двубой, но все пак ще е трудно да се възстановят.

Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона
Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона

„Имахме план за игра. Знаехме, че ще ни смачкат и го репетирахме. Те ни изучиха добре, не можахме да устоим на силните им страни. Как един отбор се възстановява от такова поражение? Възстановява се, като се подобрява, като работи. Този резултат ни боли много. След поражението миналия сезон, на теория, си научихме урок, но това не помогна. Миналата година се възстановихме и след този мач загубихме много малко. Така че сега трябва да наберем сили“, цитира Mundo Deportivo думите на Гая.

Валенсия с 4 точки е на 15-то място в класирането на испанското първенство.

Играчите на Барса напуснаха стадиона некъпани
Играчите на Барса напуснаха стадиона некъпани
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 8791
  • 5
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 3374
  • 2
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9363
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8025
  • 11
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 2446
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2888
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 44295
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 17006
  • 15
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 15355
  • 63
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 10248
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9363
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8025
  • 11