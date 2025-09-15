Популярни
Играчите на Барса напуснаха стадиона некъпани

  • 15 сеп 2025 | 10:09
  • 279
  • 1

Промяната на стадиона за мача на Барселона срещу Валенсия (6:0) доведе до още едно неудобство. Шампионите на Ла Лига играха пред едва 6000 зрители на “Йохан Кройф” на базата си, след като на “Камп Ноу” все още не е позволено да има двубои, а “Монтжуик” беше зает.

Куриозното беше, че след мача футболистите на домакините си тръгнаха от малкия стадион, без да могат да се изкъпят. Всички те си взеха нещата и директно по екипи напуснаха съоръжението. Имаше чакащ ги автобус, който да ги откара към другите части на комплекса, но той беше малък и не успя да побере всички играчи.

Всички в Барса стискат палци повече да не прибягват до варианта с малкия стадион. Надеждите на клуба са той да получи разрешение да домакинства на “Спотифай Камп Ноу”, макар реновацията все още да не е завършена.

Идната неделя каталунците приемат Хетафе и се очакват новини относно това къде ще се играе срещата. Преди това - в четвъртък, Барселона гостува на Нюкасъл в мач от Шампионската лига.

