ЦСКА с изцяло нова зала по борба, държавата инвестира в нея 2 млн. лева

Изцяло нова зала по борба за нуждите на двата клуба на ЦСКА бе изградена в Спортния комплекс на 4-и километър в София. Средствата за реконструкцията – 2 млн. лева – бяха отпуснати от правителството в началото на август и вече са инвестирани в модернизацията на спортната база.
Ремонтирани са близо 5000 кв.м покривни площи на лекоатлетическата писта, боксовите, самбо и фехтовални зали.
Превърната е правата писта в нова зала за борба с площ около 1000 кв.м. Изградени са четири тепиха, фитнес зала, две съблекални, душове и санитарни помещения, както и треньорски стаи.
Подменени са електро- и ВиК инсталациите, всички прозорци и врати, направена е пълна изолация на залата.
Съблекалните са оборудвани с нови шкафчета и пейки, всяка баня разполага с по шест душа.
Реновирани са входното пространство и прилежащата площадка.
“С отпуснатите средства от правителството е възстановено пълноценното функциониране на спортния комплекс. Създадена е модерна и безопасна спортна среда, която да осигурява съвременни условия за подготовка на състезателите по борба и учениците от спортното училище.
Новата спортна зала ще даде възможност на спортната инфраструктура в комплекс Диана да се използва само от националните гарнитури”, обявиха от Българската федерация по борба.