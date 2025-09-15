ЦСКА с изцяло нова зала по борба, държавата инвестира в нея 2 млн. лева

Изцяло нова зала по борба за нуждите на двата клуба на ЦСКА бе изградена в Спортния комплекс на 4-и километър в София. Средствата за реконструкцията – 2 млн. лева – бяха отпуснати от правителството в началото на август и вече са инвестирани в модернизацията на спортната база.

Ремонтирани са близо 5000 кв.м покривни площи на лекоатлетическата писта, боксовите, самбо и фехтовални зали.

Превърната е правата писта в нова зала за борба с площ около 1000 кв.м. Изградени са четири тепиха, фитнес зала, две съблекални, душове и санитарни помещения, както и треньорски стаи.

Подменени са електро- и ВиК инсталациите, всички прозорци и врати, направена е пълна изолация на залата.

Съблекалните са оборудвани с нови шкафчета и пейки, всяка баня разполага с по шест душа.

Реновирани са входното пространство и прилежащата площадка.

“С отпуснатите средства от правителството е възстановено пълноценното функциониране на спортния комплекс. Създадена е модерна и безопасна спортна среда, която да осигурява съвременни условия за подготовка на състезателите по борба и учениците от спортното училище.

Новата спортна зала ще даде възможност на спортната инфраструктура в комплекс Диана да се използва само от националните гарнитури”, обявиха от Българската федерация по борба.