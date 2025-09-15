Популярни
Джак Милър олекна с 2000 евро след Гран При на Сан Марино

  • 15 сеп 2025 | 10:14
  • 73
  • 0

Джак Милър е бил глобен с 2000 евро от стюардите на MotoGP след финала на вчерашната Гран При на Сан Марино, в която той завърши на 12-то място.

Причината за глобата на австралиеца е неговото движение с посока обратна на посоката на движение на пистата след финала на състезанието. Пилотът на Прамак Ямаха обясни в своя профил в Инстаграм, че е направил това, защото е подминал фен, който му е обещал да го почерпи бира, ако Милър му даде своите ръкавици.

По-късно обаче австралийският състезател разкри, че не е получил обещаната бира, въпреки че е изпълнил своята част от сделката и е олекнал с 2000 евро заради това. Все пак Милър отчете, че тази му маневра си с заслужавала, защото феновете са тези, които правят спорта това, което е.

Снимки: Gettyimages

