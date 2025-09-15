Квалификационна норма от 8.15 м за Саръбоюков

Божидар Саръбоюков ще трябва да се справи с квалификационна норма от 8.15 метра в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио, за да намери място сред финалистите на форума в Япония. За финала се класират всички с постижение 8.15 м или повече, или 12-те състезатели с най-добри резултати.

Европейският шампион в зала от тази зима е с 11-ти стартов номер в квалификационна група “А”, а пресявките започват в 13:40 часа българско време днес. Възпитаникът на Димитър Карамфилов има 8.21 м през сезона и личен рекорд от 8.22 м.

За място във финала ще се борят 37 състезатели.

Снимки: Борислав Трошев