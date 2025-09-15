Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Квалификационна норма от 8.15 м за Саръбоюков

Квалификационна норма от 8.15 м за Саръбоюков

  • 15 сеп 2025 | 10:13
  • 223
  • 0

Божидар Саръбоюков ще трябва да се справи с квалификационна норма от 8.15 метра в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио, за да намери място сред финалистите на форума в Япония. За финала се класират всички с постижение 8.15 м или повече, или 12-те състезатели с най-добри резултати.

Европейският шампион в зала от тази зима е с 11-ти стартов номер в квалификационна група “А”, а пресявките започват в 13:40 часа българско време днес. Възпитаникът на Димитър Карамфилов има 8.21 м през сезона и личен рекорд от 8.22 м.

За място във финала ще се борят 37 състезатели.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Лека атлетика

Световният шампион на 100 метра: Чувствам се невероятно, че златото се връща у дома

Световният шампион на 100 метра: Чувствам се невероятно, че златото се връща у дома

  • 15 сеп 2025 | 10:03
  • 353
  • 0
Танзаниец с исторически триумф в маратона на Световното в Токио след фотофиниш

Танзаниец с исторически триумф в маратона на Световното в Токио след фотофиниш

  • 15 сеп 2025 | 09:16
  • 341
  • 0
Тихомир Иванов: Оставам верен на целта

Тихомир Иванов: Оставам верен на целта

  • 15 сеп 2025 | 09:11
  • 356
  • 0
Облик Севил е новият крал на спринта на 100 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира при жените в Токио

Облик Севил е новият крал на спринта на 100 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира при жените в Токио

  • 14 сеп 2025 | 17:21
  • 9462
  • 1
Силите на Тихомир Иванов не стигнаха за финал в Токио, провал за Тамбери

Силите на Тихомир Иванов не стигнаха за финал в Токио, провал за Тамбери

  • 14 сеп 2025 | 16:32
  • 1314
  • 2
Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

  • 14 сеп 2025 | 09:42
  • 1416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 4808
  • 1
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 10861
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4579
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3883
  • 2
ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

  • 15 сеп 2025 | 07:53
  • 2778
  • 3
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 2989
  • 1