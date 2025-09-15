Резултати и голмайстори от петия кръг на Североизток

През уикенда се изиграха повече от мачовете от петия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) постигнаха нови победи и продължават да са с пълен актив от точки. Черноломец (Попово) е другият тим, който все още не познава загубата. В сряда ще се изиграе и последният мач от кръга между Спартак (Варна) II и Лудогорец III.
Ето всички резултати:
13 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Рилци (Добрич) - Черноломец (Попово) 0:2
0:1-Беадир Беадиров (60)
0:2-Десислав Петков (68)
Фратрия II (Варна) - Светкавица (Търговище) 1:0
1:0-Денислав Хасанов (7 дузпа)
Черноморец (Балчик) - Олимпик (Варна) 4:1
1:0-Мартин Янакиев (37)
1:1-Александър Гроздев (39)
2:1-Иван Томов (67 дузпа)
3:1-Николай Трифонов (84)
2:1-Иван Томов (90 дузпа)
Черно море II (Варна) - Доростол (Силистра) 1:2
1:0-Кристиан Михайлов (23)
1:1-Бисер Георгиев (26)
1:2-Севдалин Стайков (76)
Септември (Тервел) - Устрем (Дончево) 4:1
1:0-Ивайло Лазаров (10)
2:0-Ивайло Лазаров (38)
3:0-Владислав Мирчев (71)
3:1-Виктор Христов (88 дузпа)
4:1-Христодар Христов (90)
Ботев (Нови пазар) - Аксаково (Аксаково) 2:1
1:0-Хакан Шюкрю (33 дузпа)
2:0-Александър Попов (55)
2:1-Ивайло Радев (80)
14 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:1
1:0-Тодор Кънчев (85)
1:1-Васил Добрев (90)
17 септември 2025 г., сряда, 17:00 ч:
Спартак II (Варна) – Лудогорец III (Разград)