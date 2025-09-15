Резултати и голмайстори от петия кръг на Североизток

Популярни
  • 15 сеп 2025 | 10:12
  • 133
  • 0
През уикенда се изиграха повече от мачовете от петия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) постигнаха нови победи и продължават да са с пълен актив от точки. Черноломец (Попово) е другият тим, който все още не познава загубата. В сряда ще се изиграе и последният мач от кръга между Спартак (Варна) II и Лудогорец III.

Ето всички резултати:

13 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:

Рилци (Добрич) - Черноломец (Попово) 0:2

0:1-Беадир Беадиров (60)

0:2-Десислав Петков (68)

Фратрия II (Варна) - Светкавица (Търговище) 1:0

1:0-Денислав Хасанов (7 дузпа)

Черноморец (Балчик) - Олимпик (Варна) 4:1

1:0-Мартин Янакиев (37)

1:1-Александър Гроздев (39)

2:1-Иван Томов (67 дузпа)

3:1-Николай Трифонов (84)

2:1-Иван Томов (90 дузпа)

Черно море II (Варна) - Доростол (Силистра) 1:2

1:0-Кристиан Михайлов (23)

1:1-Бисер Георгиев (26)

1:2-Севдалин Стайков (76)

Септември (Тервел) - Устрем (Дончево) 4:1

1:0-Ивайло Лазаров (10)

2:0-Ивайло Лазаров (38)

3:0-Владислав Мирчев (71)

3:1-Виктор Христов (88 дузпа)

4:1-Христодар Христов (90)

Ботев (Нови пазар) - Аксаково (Аксаково) 2:1

1:0-Хакан Шюкрю (33 дузпа)

2:0-Александър Попов (55)

2:1-Ивайло Радев (80)

14 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:1

1:0-Тодор Кънчев (85)

1:1-Васил Добрев (90)

17 септември 2025 г., сряда, 17:00 ч:

Спартак II (Варна) – Лудогорец III (Разград)

