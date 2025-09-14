"Жозе Алваладе" се готви за звездния мач с Ицо и Бала

Стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон се готви за утрешния благотворителен звезден мач, който ще се играе в дома на "лъвовете". Участие в срещата ще вземат и българските суперзвезди Христо Стоичков и Красимир Балъков, които ще играят за световните легенди. Луиш Фиго пък ще предвожда тези на домакините.

Очаква се утре трибуните на "Жозе Алваладе" да бъдат пълни за символичния мач. Срещата ще започне в 22:00 часа и ще може да бъде наблюдавана в Sportal.bg. Паралелно с подготовката за утре върви и продажбата на билети за домакинството на Спортинг на Кайрат в Шампионска лига.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон