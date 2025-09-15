ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 и Славия ще се изправят един срещу друг в мач от 8-ми кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 18:00 часа. като главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски. Този сблъсък е важен за двата отбора, които имат различни цели в първенството - домакините се борят за челните места, докато гостите се опитват да се измъкнат от опасната зона.

ЦСКА 1948 заема 4-то място в класирането с 13 точки от 7 изиграни мача/ Домакините демонстрират стабилна форма и са в борбата за челните позиции в efbet Лига. От друга страна, Славия се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-то място с едва 5 точки от същия брой мачове и негативна голова разлика от 8:13.

В последните пет срещи между двата отбора, ЦСКА 1948 има категорично предимство с 4 победи и 1 равенство. Последният им двубой се състоя на 2 май 2025 г. на стадион "Александър Шаламанов", където ЦСКА 1948 победи с 1:0 с гол на Талис в 85-ата минута.

Крилото на Славия Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата Арда (2:0) и на него няма да се разчита в столичното дерби.