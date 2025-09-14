Славия без Тони Тасев срещу ЦСКА 1948

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за гостуването на ЦСКА 1948, което е предпоследния мач от 8-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион „Витоша“ в Бистрица е в понеделник, 15 септември, от 18:00 часа.

Крилото Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата Арда (2:0) и на него няма да се разчита в столичното дерби.

Групата на "белите" : Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.