  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джорджев с медал от Германия

Джорджев с медал от Германия

  • 14 сеп 2025 | 21:38
  • 175
  • 0
Джорджев с медал от Германия

Митко Джорджев спечели бронзов медал на турнира по таекуондо Германия Оупън в Хамбург с ранг G2.

Българинът отстъпи на полуфиналите в категория 80 килограма пред представителя на Гърция Йоанис Пападопулос. Преди това той постигна успех в срещите си срещу Луан Хисени (Германия) и Мохамед Емин Йълдъз (Турция).

При юношите със сребърно отличие се завръща Ивайло Петров, който загуби финала в категория 33 килограма от Оскар Маураписин (Швеция). За да стигне до мача за титлата българинът записа две победи.

