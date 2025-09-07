Славия поздрави клубна легенда

Ръководството на Славия поздрави легендата на клуба Ваньо Костов, който днес празнува рожден ден.

„За белите записва 220 мача с 11 гола в периода 1973-1981 година. Два пъти печели Купата на страната 1975 и 1980 г., финалист през 1981 г.

Вицешампион за 1980 г. и бронзов медалист през 1975 и 1982 г. С бялата фланелка участва 8 мача от евротурнирите, автор е и на 1 гол. Част от легендарния тим на Славия, който през 1980/1981 година достига до четвъртфиналите в турнира за КНК. Победител в група за Интертото през 1977 г. За Балканската клубна купа има 10 мача и 1 гол, финалист за 1977 г.

За националния отбор на България изиграва 15 мача в А отбора, 1 среща за Б състава и 2 мача за младежкия отбор.

От втората половина на 1982 г. живее в Португалия и играе три сезона за Спортинг и по един в Белененсеш и Фарензе. С лисабонските лъвове е вицешампион 1985 г., бронзов медалист 1983 и 1984 г, а през 1982 г. носител на Суперкупата.

Всички в Славия пожелаваме на Ваньо Костов здраве, щастие и дълголетие!

Хубав празник, Ваньо“, написаха от Славия.