Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия поздрави клубна легенда

Славия поздрави клубна легенда

  • 7 сеп 2025 | 11:04
  • 437
  • 0
Славия поздрави клубна легенда

Ръководството на Славия поздрави легендата на клуба Ваньо Костов, който днес празнува рожден ден.

„За белите записва 220 мача с 11 гола в периода 1973-1981 година. Два пъти печели Купата на страната 1975 и 1980 г., финалист през 1981 г.

Вицешампион за 1980 г. и бронзов медалист през 1975 и 1982 г. С бялата фланелка участва 8 мача от евротурнирите, автор е и на 1 гол. Част от легендарния тим на Славия, който през 1980/1981 година достига до четвъртфиналите в турнира за КНК. Победител в група за Интертото през 1977 г. За Балканската клубна купа има 10 мача и 1 гол, финалист за 1977 г.

За националния отбор на България изиграва 15 мача в А отбора, 1 среща за Б състава и 2 мача за младежкия отбор.

От втората половина на 1982 г. живее в Португалия и играе три сезона за Спортинг и по един в Белененсеш и Фарензе. С лисабонските лъвове е вицешампион 1985 г., бронзов медалист 1983 и 1984 г, а през 1982 г. носител на Суперкупата.

Всички в Славия пожелаваме на Ваньо Костов здраве, щастие и дълголетие!

Хубав празник, Ваньо“, написаха от Славия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

  • 7 сеп 2025 | 09:58
  • 1137
  • 0
Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

  • 7 сеп 2025 | 07:15
  • 10069
  • 11
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 8229
  • 20
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 12902
  • 36
Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

  • 7 сеп 2025 | 01:36
  • 2634
  • 1
Рилци си тръгна с точките от Търговище

Рилци си тръгна с точките от Търговище

  • 7 сеп 2025 | 01:15
  • 1405
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 1145
  • 1
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 8059
  • 4
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 12902
  • 36
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 5295
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 5246
  • 0
Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 5075
  • 0