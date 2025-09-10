Славия удължи пробите на френски бранител

Ръководството и спортно-техническият щаб на Славия решиха да удължат пробния период на френския защитник Марвин Чибуабуа. Централният бранител взе участие в контролната среща с Монтана, спечелена с 1:0 в София по време на паузата за националните отбори, и остави добри впечатления както в мача, така и в тренировъчния процес. Наставникът Златомир Загорчич и екипът му обаче искат да го наблюдават още известно време, преди да вземат окончателно решение за евентуален договор.

Чибуабуа е роден на 8 януари 2002 година в Лион и е преминал през школите на „хлапетата“ и Сент Етиен. Има участия за юношеските формации на Франция, а през миналия сезон защитаваше цветовете на белгийския Серен. Бранителят е с корени от Демократична република Конго.

„Белите“ изпитват нужда от подсилване в отбрана, след като през лятото няколко играчи на тази позиция напуснаха клуба. Междувременно друг нов бранител – сърбинът Никола Савич, ще попадне в групата за предстоящото гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица. Двубоят е насрочен за понеделник от 18:00 часа.