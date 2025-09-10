Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия удължи пробите на френски бранител

Славия удължи пробите на френски бранител

  • 10 сеп 2025 | 10:54
  • 159
  • 0

Ръководството и спортно-техническият щаб на Славия решиха да удължат пробния период на френския защитник Марвин Чибуабуа. Централният бранител взе участие в контролната среща с Монтана, спечелена с 1:0 в София по време на паузата за националните отбори, и остави добри впечатления както в мача, така и в тренировъчния процес. Наставникът Златомир Загорчич и екипът му обаче искат да го наблюдават още известно време, преди да вземат окончателно решение за евентуален договор.

Чибуабуа е роден на 8 януари 2002 година в Лион и е преминал през школите на „хлапетата“ и Сент Етиен. Има участия за юношеските формации на Франция, а през миналия сезон защитаваше цветовете на белгийския Серен. Бранителят е с корени от Демократична република Конго.

„Белите“ изпитват нужда от подсилване в отбрана, след като през лятото няколко играчи на тази позиция напуснаха клуба. Междувременно друг нов бранител – сърбинът Никола Савич, ще попадне в групата за предстоящото гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица. Двубоят е насрочен за понеделник от 18:00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

28 години от последното класиране на България на Мондиал

28 години от последното класиране на България на Мондиал

  • 10 сеп 2025 | 09:20
  • 2125
  • 7
Спартак (Варна) парафира с трима чужденци

Спартак (Варна) парафира с трима чужденци

  • 9 сеп 2025 | 20:16
  • 2215
  • 2
Левски тренира без 8 от деветте си национали, Рилдо и Бурас се раздвижиха във фитнеса

Левски тренира без 8 от деветте си национали, Рилдо и Бурас се раздвижиха във фитнеса

  • 9 сеп 2025 | 20:02
  • 4384
  • 3
Локо (София) с изненадващ трансфер, взе национал на България преди мача с Левски

Локо (София) с изненадващ трансфер, взе национал на България преди мача с Левски

  • 9 сеп 2025 | 19:50
  • 17306
  • 8
Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

  • 9 сеп 2025 | 19:38
  • 21670
  • 16
Никола Илиев: Добър колектив сме и всеки знае каква ни е целта

Никола Илиев: Добър колектив сме и всеки знае каква ни е целта

  • 9 сеп 2025 | 19:18
  • 1223
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

  • 10 сеп 2025 | 10:59
  • 693
  • 0
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 2435
  • 16
Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

  • 10 сеп 2025 | 10:47
  • 685
  • 0
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 11836
  • 11
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
  • 40466
  • 32
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
  • 29041
  • 22