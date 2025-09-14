Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Героят Александър Василев: Тази победа се дължи на целия отбор

Героят Александър Василев: Тази победа се дължи на целия отбор

  • 14 сеп 2025 | 19:10
  • 1932
  • 0

Абсолютният дебютант в отбора на България за Купа "Дейвис" - Александър Василев, който донесе историческия успех срещу Финландия с победата си срещу бившия номер 37 в света Емил Руусувуори в мача между двете страни от Световна група I на турнира, не скри удовлетворението си от постигнатото.

"Изключително доволен съм от моя дебют. Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика. С подкрепата на всички българи тук на корта успяхме да спечелим този мач. Всяко момче от тима, което се бори здраво, допринесе за победата", коментира веднага след мача Василев.

"Мечтите са доста големи, но вървя стъпка по стъпка, не искам да прибързвам. Сега ми е важно възстановяването и почивката", допълни световният номер 2 при юношите и отговори на въпроса какво ще му донесе подобен успех срещу бивш номер 37 в световната ранглиста на сингъл при мъжете.

"Доста самочувствие. Той е един много добър играч. Направи страхотни постижение преди да влезе в тази криза и показва, че е на високо ниво. Аз влязох с нагласата да донеса победата за България и много се радвам, че успях да го направя. Не мисля, че съм напълно готов за мъжкия тенис, но това е голяма крачка, която направих през миналата седмица и през тази. Всичко, което успях да направя, е психически. Подготвих се и успях да остана стабилен, за да се насладя на момента. Постигнахме този успех, защото бяхме заедно и се подкрепяхме. Беше магически момент за България", каза още Александър Василев.

