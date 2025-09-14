Белгия удари Украйна за начало на СП

Волейболистите от националния отбор на Белгия започнаха със страхотна победа участието си на Световното първенство във Филипините. "Червените дяволи" биха без особени проблеми Украйна с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) в първия си двубой от Група F на турнира, игран тази сутрин пред малко над 1000 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.
Във втория си мач от групата Белгия ще спори с настоящият шампион Италия, който преди малко стартира с успех над Алжир също с 3:0 гейма. Срещата е във вторник (16 септември) от 16,30 часа българско време. По-рано същия ден от 09,00 часа Украйна ще играе с алжирците.
Над всички за Белгия бе Ферре Регерс със страхотните 23 точки (3 блока) за победата. Сепе Роти (5 аса! и 1 блок) и капитанът Сам Деруу (2 блока и 1 ас) реализираха още 13 и 12 точки за успеха.
За украинския тим Васил Тупчий беше единственият с двуцифров актив - 14 точки (1 блок и 1 ас).
