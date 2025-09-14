Популярни
Белгия удари Украйна за начало на СП

  • 14 сеп 2025 | 18:20
  • 311
  • 0

Волейболистите от националния отбор на Белгия започнаха със страхотна победа участието си на Световното първенство във Филипините. "Червените дяволи" биха без особени проблеми Украйна с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) в първия си двубой от Група F на турнира, игран тази сутрин пред малко над 1000 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Във втория си мач от групата Белгия ще спори с настоящият шампион Италия, който преди малко стартира с успех над Алжир също с 3:0 гейма. Срещата е във вторник (16 септември) от 16,30 часа българско време. По-рано същия ден от 09,00 часа Украйна ще играе с алжирците.

Над всички за Белгия бе Ферре Регерс със страхотните 23 точки (3 блока) за победата. Сепе Роти (5 аса! и 1 блок) и капитанът Сам Деруу (2 блока и 1 ас) реализираха още 13 и 12 точки за успеха.

За украинския тим Васил Тупчий беше единственият с двуцифров актив - 14 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: en.volleyballworld.com

