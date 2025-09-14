Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иво Рашев с втори медал от СП по канадска борба

  • 14 сеп 2025 | 18:01
Българинът Иво Рашев спечели втори бронзов медал от Световното първенство по канадска борба в Албена. След третото място през вчерашния ден, днес европейският шампион при 100-килограмовите взе отличието и с дясна ръка. В полуфинала отново непреодолимо препятствие за Рашев се оказа казахстанецът Тойрат Касимов, който го победи и вчера.

Страната ни вече е с 3 бронза от първите два дни на надпреварата, а по-късно Георги Колев ще играе финал при юношите до 65 килограма, след като не допусна нито една загуба в квалификациите и ще излезе за златото срещу молдовеца Матей Тюркан.

