  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аржентина започна с измъчен обрат срещу Финландия на Мондиал 2025

Аржентина започна с измъчен обрат срещу Финландия на Мондиал 2025

  • 14 сеп 2025 | 17:23
  • 538
  • 0
Аржентина започна с измъчен обрат срещу Финландия на Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор на Аржентина стартира с много измъчен обрат на Световното първенство във Филипините. Играчите на Марсело Мендес трябваше да правят пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11) срещу Финландия в първия си двубой от Група C на Мондиала, игран рано тази сутрин пред едва 1000 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Франция тръгна с разгром над Република Корея на Световното
Франция тръгна с разгром над Република Корея на Световното

Вторият мач от групата за "гаучосите" е срещу Република Корея, която днес започна с разгромна загуба от олимпийския шампион Франция с 0:3 гейма. Срещата е във вторник (16 септември) от 05,30 часа българско време. По-късно същия ден от 13,00 часа Финландия ще играе с "петлите".

Пабло Кукарцев (3 блока и 1 ас) и Лусиано Палонски (1 блок) станаха най-полезни за Аржентина с 20 и 19 точки за победата.

За "Суоми" Йонас Йокела заби страхотните 26 точки (1 ас). Лука Мартила (3 блока) и Петери Тинисмаа (6 блока! и 1 ас) добавиха още 18 и 17 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успех.

АРЖЕНТИНА - ФИНЛАНДИЯ 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)

АРЖЕНТИНА: Матиас Санчес 1, Пабло Кукарцев 20, Лусиано Палонски 19, Лусиано Висентин 2, Агустин Лосер 8, Хоакин Галего 7 - Сантиаго Данани-либеро (Ян Мартинес Франки 8, Херман Гомес 3, Лусиано Де Чеко, Мануел Армоа, Николас Серба 3, Матиас Хираудо)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов 3, Йонас Йокела 26, Лука Мартила 18, Нико Суйхконен 8, Петери Тинисмаа 17, Севери Савонсалми 11 - Войто Кьойкя-либеро (Ееми Тервапорти, Вейка Линдквист)

Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ.

