Франция тръгна с разгром над Република Корея на Световното

  • 14 сеп 2025 | 16:00
Франция тръгна с разгром над Република Корея на Световното

Олимпийският шампион Франция започна с разгромна победа на Световното първенство във Филипините. Момчетата на Андреа Джани бяха безмилостни и биха категорично Република Корея с 3:0 (25:12, 25:18, 25:16) в първия си мач от Група С на Мондиал 2025, игран този следобед пред едва малко повече от 1000 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Във втората си среща от групата олимпийските шампиони ще играят с Финландия, която по-рано днес отстъпи много драматично на Аржентина с 2:3 гейма. Двубоят е във вторник (16 септември) от 13,00 часа българско време. Преди това от 05,30 часа Република Корея ще играе с "гаучосите".

Над всички за Франция бе Жан Патри с 16 точки (2 блока и 3 аса) за победата. Тревор Клевено и Никола Льо Гоф завършиха с още 9 и 8 точки за успеха.

За корейците Су Бон Хео се отчете със скромните 9 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

