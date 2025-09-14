Популярни
Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок в Париж

  • 14 сеп 2025 | 16:57
  • 219
  • 0
Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок в Париж

Двукратната европейска сребърна медалистка Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика във френската столица Париж. Българката получи оценка от 13.816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за Световното първенство в Джакарта (Индонезия) в края на месец октомври.

Георгиева се нареди пред олимпийската и световна шампионка Ангелина Мелникова (Русия), която се състезава с неутрален статут. Тя остана пета с 13.533.

Шампионка на прескок стана британката Мартин Абигейл с 14.016 точки.

Възпитаничката на Филип Янев беше единствената българска представителка на Световната купа в Париж.

Следващото състезание за българските гимнастици е Световната купа в Унгария след две седмици.

