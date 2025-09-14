С победата си в Гран При на Сан Марино, в която неговият брат завърши трети, Марк Маркес си върна деветте точки, които той загуби след падането си във вчерашния спринт на „Мизано“.
Днес обаче заводският пилот на Дукати беше безгрешен и спечели, с което увеличи своя актив от началото на сезона на 512 точки, което си е рекорд в историята на MotoGP. Втори на 182 пункта зад него е брат му Алекс, а тройката с изоставане от 275 точки оформя Франческо Баная, който не завърши в домашното си състезание.
Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино:
Марк Маркес – 512 точки
Алекс Маркес – 330
Франческо Баная – 237
Марко Бедзеки – 229
Педро Акоста – 188
Франко Морбидели – 180
Фабио Ди Джанантонио – 179
Фермин Алдегер – 141
Фабио Куартараро – 137
Йоан Зарко – 117
Брад Биндър – 101
Лука Марини – 94
Енеа Бастианини – 84
Раул Фернандес – 84
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 69
Джак Милър – 58
Жоан Мир – 50
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 34
Мигел Оливейра – 24
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 6
Алейш Еспаргаро – 0
