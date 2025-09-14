Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

С победата си в Гран При на Сан Марино, в която неговият брат завърши трети, Марк Маркес си върна деветте точки, които той загуби след падането си във вчерашния спринт на „Мизано“.

Inching closer and closer to glory 🙌@marcmarquez93 can clinch the title in Japan by outscoring @alexmarquez73 by 3 points at the end of the GP! 👀#ComebackLoading pic.twitter.com/Y5STdYPM2I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

Днес обаче заводският пилот на Дукати беше безгрешен и спечели, с което увеличи своя актив от началото на сезона на 512 точки, което си е рекорд в историята на MotoGP. Втори на 182 пункта зад него е брат му Алекс, а тройката с изоставане от 275 точки оформя Франческо Баная, който не завърши в домашното си състезание.

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино:

Марк Маркес – 512 точки Алекс Маркес – 330 Франческо Баная – 237 Марко Бедзеки – 229 Педро Акоста – 188 Франко Морбидели – 180 Фабио Ди Джанантонио – 179 Фермин Алдегер – 141 Фабио Куартараро – 137 Йоан Зарко – 117 Брад Биндър – 101 Лука Марини – 94 Енеа Бастианини – 84 Раул Фернандес – 84 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 69 Джак Милър – 58 Жоан Мир – 50 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 34 Мигел Оливейра – 24 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 6 Алейш Еспаргаро – 0

