  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

  • 14 сеп 2025 | 16:12
С победата си в Гран При на Сан Марино, в която неговият брат завърши трети, Марк Маркес си върна деветте точки, които той загуби след падането си във вчерашния спринт на „Мизано“.

Днес обаче заводският пилот на Дукати беше безгрешен и спечели, с което увеличи своя актив от началото на сезона на 512 точки, което си е рекорд в историята на MotoGP. Втори на 182 пункта зад него е брат му Алекс, а тройката с изоставане от 275 точки оформя Франческо Баная, който не завърши в домашното си състезание.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино:

  1. Марк Маркес – 512 точки

  2. Алекс Маркес – 330

  3. Франческо Баная – 237

  4. Марко Бедзеки – 229

  5. Педро Акоста – 188

  6. Франко Морбидели – 180

  7. Фабио Ди Джанантонио – 179

  8. Фермин Алдегер – 141

  9. Фабио Куартараро – 137

  10. Йоан Зарко – 117

  11. Брад Биндър – 101

  12. Лука Марини – 94

  13. Енеа Бастианини – 84

  14. Раул Фернандес – 84

  15. Маверик Винялес – 72

  16. Ай Огура – 69

  17. Джак Милър – 58

  18. Жоан Мир – 50

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 34

  21. Мигел Оливейра – 24

  22. Пол Еспаргаро – 16

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 6

  27. Алейш Еспаргаро – 0

