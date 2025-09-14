Популярни
Голът на Камински за Кьолн срещу Волфсбург е най-късният в историята на Бундеслигата

  • 14 сеп 2025 | 14:39
  • 864
  • 0
Голът на Камински за Кьолн срещу Волфсбург е най-късният в историята на Бундеслигата

Изравнителният гол на Якуб Камински за Кьолн срещу Волфсбург (3:3) в 14-ата минута на добавеното време е най-късното попадение в историята на германския елит. Уебсайтът на лигата заяви, че голът в събота „дойде толкова късно, колкото никога досега в Бундеслигата“. Предишният рекорд беше победният гол на Мариус Бюлтер с 3:2 за Шалке 04 срещу Майнц в 12-ата минута на добавеното време през сезон 2022-23. Камински вкара гол срещу родния си клуб в събота, а Бюлтер вече е негов съотборник в Кьолн.

Kьолн не се даде на Волфсбург в шестоголово шоу
Kьолн не се даде на Волфсбург в шестоголово шоу
Снимки: Gettyimages

