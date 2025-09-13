Популярни
Kьолн не се даде на Волфсбург в шестоголово шоу
  • 13 сеп 2025 | 19:12
  • 453
  • 0
Волфсбург и Кьолн завършиха 3:3 в изключително атрактивен мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. Мачът предложи истинско зрелище и драма до последно, като “козлите” първо поведоха, а след това на два пъти трябваше да изравняват. Три от головете паднаха в дългото продължение на двубоя.

Така новаците от Кьолн продължават с отличното си представяне и все още нямат загуба от началото на първенството, като са със 7 точки. Волфсбург също няма поражение и е записал 5 пункта.

Още в 5-ата минута гостите откриха резултата. След добра атака Ян Тилман се озова на добра позиция и стреля. Вратарят на Волфсбург Камил Грабара успя да избие, но Джан-Лука Валдшмит бе най-съобразителен и с добавка направи 0:1 за Кьолн, като се разписа срещу бившия си отбор. След това в средата на първата част заради буря мачът бе прекъснат за около десетина минути.

След подновяването на играта Волфсбург се поокопити и успя да изравни в 42-рата минута. Максимилиан Арнолд центрира от пряк свободен удар, а Мохамед Амура се извиси и с глава направи 1:1. В 65-ата минута пък дойде пълният обрат в мача. След многоходова комбинация Йоаким Меле намери Ловро Маер, който засече в мрежата на Марвин Швебе - 2:1 за Волфсбург.

В даденото дълго 14-минутно продължение последва истинска драма и нови три гола. Първо Кьолн изравни за 2:2 чрез резервата Исак Йоханесон (90+2’). В деветата минута от продължението Максимилиан Арнолд отбеляза в типичния си стил прекрасен гол от пряк свободен удар - 3:2 за Волфсбург. И когато домакините вече се виждаха победители, “козлите” успяха отново да изравнят. Якуб Камински се възползва от добре свалена с глава топка от резервата Рагнар Ахе и с хубав и точен удар също като Валдшмит вкара на бившия си отбор за крайното 3:3.

Снимки: Imago

