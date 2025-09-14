Популярни
  Уулвърхамптън
  2. Уулвърхамптън
  3. Волтемаде: Съсредоточих се върху себе си

  • 14 сеп 2025 | 13:51
Новият нападател на Нюкасъл Ник Волтемаде говори след победата над Уулвърхамптън в четвъртия кръг на Висшата лига (1:0). Германецът вкара победния гол в дебюта си за „свраките“. Бившият футболист на Щутгарт посочи и Еди Хау като човека, който се е погрижил много добре за това той да се чувства спокоен на терена.

„Тук съм само от четири дни, така че всичко беше ново за мен. Оставих това настрана и се съсредоточих върху себе си. Мисля, че мениджърът вече ми беше дал толкова добро настроение, че се чувствах добре на терена. Знаех какво да правя и мисля, че видяхте, че всички знаеха какво трябва да направят“, каза 23-годишният германец, цитиран от BBC.

Според Opta, Волтемаде е третият германец, който отбелязва в първия си мач от Висшата лига. Юрген Клинсман (1994) и Илкай Гюндоган (2016) са го правили преди. Нюкасъл с 5 точки се изкачи до девето място във Висшата лига.

Снимки: Gettyimages

