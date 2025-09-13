Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, "червените" се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  Нюкасъл
  3. Волтемаде дебютира с победен гол за Нюкасъл

Волтемаде дебютира с победен гол за Нюкасъл

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 1158
  • 0

Новото попълнение на Нюкасъл Ник Волтемаде имаше мечтан дебют. Германският нападател реализира победен гол в първия си мач за клуба. С това попадение “свраките” спечелиха с 1:0 домакинството си на Уулвърхамптън. Това бе първа победа за Нюкасъл от началото на сезона.

Волтемаде се разписа в 29-ата минута след удар с глава, възползвайки се от центриране на Джейкъб Мърфи. Нюкасъл се опита да стигне до втори гол, а Сандро Тонали удари греда преди почивката. Уулвс имаше добри моменти на “Сейнт Джеймсис Парк”. Гостите стартираха добре и Ник Поуп трябваше да прави спасявания след удари на Родриго Гомеш и Хий-Чан Хуан. “Вълците” обаче останаха без точка и са на дъното на класирането след четвъртата си поредна загуба в първенството.

