Волтемаде дебютира с победен гол за Нюкасъл

Новото попълнение на Нюкасъл Ник Волтемаде имаше мечтан дебют. Германският нападател реализира победен гол в първия си мач за клуба. С това попадение “свраките” спечелиха с 1:0 домакинството си на Уулвърхамптън. Това бе първа победа за Нюкасъл от началото на сезона.

Волтемаде се разписа в 29-ата минута след удар с глава, възползвайки се от центриране на Джейкъб Мърфи. Нюкасъл се опита да стигне до втори гол, а Сандро Тонали удари греда преди почивката. Уулвс имаше добри моменти на “Сейнт Джеймсис Парк”. Гостите стартираха добре и Ник Поуп трябваше да прави спасявания след удари на Родриго Гомеш и Хий-Чан Хуан. “Вълците” обаче останаха без точка и са на дъното на класирането след четвъртата си поредна загуба в първенството.

That big Nick energy 🔥 pic.twitter.com/fZ3C1X1GeG — Newcastle United (@NUFC) September 13, 2025

Снимки: Imago