Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир в Будапеща

  • 14 сеп 2025 | 09:39
  • 362
  • 0
Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова завоюва два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща (Унгария).

Най-добрата българска състезателка взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open, след като постигна съответно четири и пет победи по пътя до титлите.

"Това беше подготвително състезание за Световното първенство. Играх срещу съпернички от топ 10 на ранглистата. Общо девет срещи изиграх, доста тежко състезание, но е част от подготовката ми", каза специално за БТА Горанова.

Световното първенство по карате ще се проведе в Кайро (Египет) от 27 до 30 ноември.

