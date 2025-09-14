Барселона в опит да поправи грешката срещу Райо

Барселона и Валенсия ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Ла Лига. Двубоят е в днешния 14-и септември (неделя) от 22:00 часа и е на интересното съоръжение "Естади Йохан Кройф", което бе посочено като компромисен вариант за първото домакинство на шампионите този сезон.

Барселона заема петата позиция в класирането с 7 точки от първите три мача, като има голова разлика 7:3. Каталунците са на две точки от лидерите и победа в този мач може да ги изкачи в топ 3 на таблицата. От своя страна, Валенсия е на 11-то място с 4 точки и голова разлика 4:2. "Прилепите" имат възможност с евентуален успех да се изравнят по точки с Барселона и да направят сериозен скок в класирането. И двата отбора демонстрират добра защитна игра досега, като Валенсия е допуснала само два гола в първите три кръга, което може да се окаже ключов фактор в предстоящия двубой.

Барселона показва стабилна форма в началото на сезона с две победи и едно равенство в първите три кръга на Ла Лига. Каталунците започнаха с убедителна победа като гост срещу Майорка с 3:0, последвана от нов успех като гост срещу Леванте с 3:2, но в последния си мач "блаугранас" допуснаха грешка при визитата си на Райо Валекано и записаха равенство 1:1. Валенсия също показва обещаващи резултати, като започна сезона с равенство 1:1 срещу Реал Сосиедад, последвано от загуба с 1:0 от Осасуна, но в последния си мач постигна убедителна победа с 3:0 срещу Хетафе.

Историята на последните сблъсъци между двата отбора е категорично доминирана от Барселона. В последната им среща от Купата на краля на 6 февруари 2025 г., каталунците разгромиха Валенсия с 5:0 на "Местайя", като Феран Торес отбеляза хеттрик (3', 17', 30'), а Фермин Лопес (23') и Ламин Ямал (59') допълниха головата фиеста. Преди това, на 26 януари 2025 г. в мач от Ла Лига, Барселона отново демонстрира превъзходство с разгромна победа със 7:1 на "Олимпик Луис Компанис", където Фермин Лопес се отличи с два гола. В началото на сезон 2024/2025, на 17 август 2024 г., каталунците победиха с 2:1 на "Местайя" с два гола на Роберт Левандовски. Общо в последните пет срещи между двата отбора, Барселона има 4 победи и 1 равенство, като е отбелязала впечатляващите 19 гола срещу само 5 за Валенсия.

Ламин Ямал се очертава като основна заплаха за Валенсия, въпреки че е под въпрос за мача. 17-годишният талант на Барселона има впечатляващ старт на сезона с 2 гола и 2 асистенции в първите три мача от Ла Лига. Особено впечатляващо е представянето му срещу Майорка, където отбеляза гол и направи асистенция. Ямал е изключително опасен с 21 удара в трите мача, от които 7 са били точни. Срещу Валенсия младият нападател има отлична статистика с 1 гол и 2 асистенции в последните 5 срещи между отборите, като особено запомнящо беше попадението му в Купата на краля през февруари. За Валенсия, Диего Лопес ще бъде играчът, на когото "прилепите" ще разчитат в атака. 23-годишният нападател има 1 гол в първите три мача от сезона, отбелязан срещу Реал Сосиедад. Въпреки ограничените си голови възможности (само 3 удара, от които 1 точен), Лопес е важен за отбора със своите асистенции - има 3 такива срещу Барселона в последните 5 срещи между отборите. Неговата способност да създава голови положения за съотборниците си може да бъде ключова за Валенсия, особено предвид силната защита на каталунците.