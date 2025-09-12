Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификационния турнир за Шампионската лига

Стартира продажбата на билети за квалификационния турнир за влизане в групите на баскетболната Шампионска лига на ФИБА, в който участник е и шампионът на България при мъжете Рилски спортист, съобщават от самоковския клуб.

Турнирът ще се проведе в "Арена СамЕлион" в Самоков от 19 до 25 септември. Билетите са дневни, а цената е 20 лева и важат за всички мачове за деня.

Партньор на Рилски спортист в продажбата на билета е платформата kupibileti.bg. Предварителната продажба на електронни билети е организирана чрез сайта на платформата и започва от днес, 12 септември.

В дните на мачовете билети ще се продават и на касите на "Арена СамЕлион".

За всички срещи от турнира ще важат сезонните карти на Рилски спортист.