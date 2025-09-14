Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

Популярни
  Sportal.bg
  Футбол свят
  14 сеп 2025 | 03:28
Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач предпочита тимът му да остане здраво стъпил на земята и не афишира амбиции за титла в Бундеслигата, въпреки силния старт на сезона. Тимът от Дортмунд победи днес Хайденхайм с 2:0 като гост.

"Аз съм по-стар, няма да се хлъзна върху този лед", каза Ковач, като припомни, че миналия сезон Борусия завърши на 25 точки зад шампиона Байерн (Мюнхен).

След мача голмайсторът Максимилиан Байер заяви, че Дортмунд "иска да бъде шампион", но Ковач върна с усмивка свой играч към действителността.

"Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига колкото се може по-скоро", добави треньорът. През миналия сезон Борусия си осигури тази привилегия в последния кръг.

Борусия Дортмунд ще започне участието си в Шампионската лига срещу Ювентус.

