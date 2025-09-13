Стефан Стефанов спечели медал на Световното по канадска борба

Стефан Стефанов донесе първия медал за България от 46-ото Световно първенство по канадска борба, което стартира днес в Албена. В категория 90+ килограма при юношите с лява ръка Стефанов се представи повече от достойно в конкуренцията на 18 състезатели от цял свят.

В битката за място на финала Стефанов отстъпи от представителя на Турция Теоман Йълдърим, който в край на сметка остана втори. Той бе победен от своя сънародник Юсуф Алтюндал.Световното първенство по канадска борба в Албена продължава до 23 септември.