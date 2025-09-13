Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, "червените" се изправят срещу Септември – на живо със съставите
Йонас Вингегор спечели предпоследния етап от Обиколката на Испания

  • 13 сеп 2025 | 19:29
  • 158
  • 0
Йонас Вингегор спечели предпоследния етап от Обиколката на Испания

Датчанинът Йонас Вингегор спечели предпоследния 20-и етап от колоездачната Обиколка на Испания за 2025-а година, завършвайки 165.5 кирометра от Робледо де Чавела до Бола до Мундо. Вингегор приключи с време 3 часа, 56 минути и 23 секунди, като остави на 11 секунди зад себе си Сеп Кус от САЩ.

Третото място е за австралиеца Джей Хиндли, който приключи с още 2 секунди по-слабо време от втория. Том Пидкок (Q36.5 Pro Cycling Team) изостана с още пет секунди и се класира четвърти днес.

Това беше етапна победа номер 3 за Вингегор, който удължи аванса си в генералното си класиране, като официалното каране до Мадрид остава в неделя. Може да се каже, че Вингегор докосва крайната победа в състезанието, след като има общо време в главното индивидуално класиране 72 часа, 53.57 минути и води с 1:16 минути пред португалеца Жоао Алмейда, който днес завърши на 5-о място с изоставане от 22 секунди от лидера.

Вингегор имаше преднина от 40 секунди преди вчерашния етап, като си добави и още 4 секунди бонификация в края на 19-ия етап. Така той стартира аванса си с 44 секунди пред Алмейда, но днес в края на деня след силен индивидуален финал има аванс от 1:16.

Етапът днес предложи на колоездачите изтощителна битка в сериозен планински терен. Маршрутът включваше две изкачвания от категория 3, едно изкачване от категория 2, едно изкачване от категория 1 и завърши с финална, решителна битка нагоре по хълма при изкачване от категория Beyond. И това подложи състезателите на някои брутални атаки, технически проблеми и умора, която повлия на крайното класиране. След като Вингегор се откъсна накрая, вълнуващо беше разпределението и на местата на подиума, а Алмейда точно тук изостана и увеличи пасива си в генералното класиране.

Утрешният последен 21-и етап от Вуелта Испания е с дължина от 111.6 километра от Валдеолмос-Алалпардо до Мадрид, където е финалната линия.

