Над 400 грации от 22 отбора участваха на "Импала къп" в Стара Загора

Над 400 участници от 22 отбора участват на XXII турнир по художествена гимнастика "Импала къп", който се провежда в спортна зала „Стара Загора“. Надпреварата е организирана от местния спортен клуб „Импала“ със съдействието на Българска федерация по художествена гимнастика и Община Стара Загора.

Главен съдия на турнира е Валя Маркова, която разказа своите впечатления пред БТА.

"Винаги съм се чувствала в Стара Загора като у дома си и този път не се различава. Благодаря на домакините за прекрасната организация. Нивото на художествената гимнастика на турнира е много добро и всяка година става все по-високо. Наближават Държавните първенства за ансамбли и категория „Б“ индивидуално. Моята прогноза е, че шампионите при ансамблите ще бъде някой от участващите днес клубове. В сутрешната сесия видяхме сериозна конкуренция с много елитни клубове сред участниците“, посочи Валя Маркова.

Турнирът бе открит официално от Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, който в своите думи се обърна към родителите на участниците. „Важно е да бъдем до нашите деца и да им даваме добрия и правилен пример. Ние сме привилегировани, че те имат възможността да бъдат тук на килима и в спортните зали и да се възпитават със спорт. Това, което ще научат днес ще бъде част от техния живот“, каза Николай Диков.

Турнирът "Импала къп" започна със състезанията при ансамблите в различните възрастови групи – от деца до жени. Следобедната сесия и през целия утрешен ден ще се проведат и индивидуалните състезания.

От спортен клуб „Импала“ посочиха, че един ден участниците ще бъдат лицето на българския спорт и се надяват всички гимнастички да бъдат пример за вдъхновение и мотивация. Организаторите напомниха, че олимпийската вицешампионка Боряна Калейн е сред победителките в предишните издания на състезанието.