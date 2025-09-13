Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Над 400 грации от 22 отбора участваха на "Импала къп" в Стара Загора

Над 400 грации от 22 отбора участваха на "Импала къп" в Стара Загора

  • 13 сеп 2025 | 18:06
  • 404
  • 0
Над 400 грации от 22 отбора участваха на "Импала къп" в Стара Загора

Над 400 участници от 22 отбора участват на XXII турнир по художествена гимнастика "Импала къп", който се провежда в спортна зала „Стара Загора“. Надпреварата е организирана от местния спортен клуб „Импала“ със съдействието на Българска федерация по художествена гимнастика и Община Стара Загора.

Главен съдия на турнира е Валя Маркова, която разказа своите впечатления пред БТА.

"Винаги съм се чувствала в Стара Загора като у дома си и този път не се различава. Благодаря на домакините за прекрасната организация. Нивото на художествената гимнастика на турнира е много добро и всяка година става все по-високо. Наближават Държавните първенства за ансамбли и категория „Б“ индивидуално. Моята прогноза е, че шампионите при ансамблите ще бъде някой от участващите днес клубове. В сутрешната сесия видяхме сериозна конкуренция с много елитни клубове сред участниците“, посочи Валя Маркова.

Турнирът бе открит официално от Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, който в своите думи се обърна към родителите на участниците. „Важно е да бъдем до нашите деца и да им даваме добрия и правилен пример. Ние сме привилегировани, че те имат възможността да бъдат тук на килима и в спортните зали и да се възпитават със спорт. Това, което ще научат днес ще бъде част от техния живот“, каза Николай Диков.

Турнирът  "Импала къп" започна със състезанията при ансамблите в различните възрастови групи – от деца до жени. Следобедната сесия и през целия утрешен ден ще се проведат и индивидуалните състезания.

От спортен клуб „Импала“ посочиха, че един ден участниците ще бъдат лицето на българския спорт и се надяват всички гимнастички да бъдат пример за вдъхновение и мотивация. Организаторите напомниха, че олимпийската вицешампионка Боряна Калейн е сред победителките в предишните издания на състезанието.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Камелия Дунавска организира първия по рода си гимнастически турнир у нас

Камелия Дунавска организира първия по рода си гимнастически турнир у нас

  • 12 сеп 2025 | 18:34
  • 787
  • 0
11 грации влизат в националния отбор жени индивидуално за следващия сезон

11 грации влизат в националния отбор жени индивидуално за следващия сезон

  • 12 сеп 2025 | 13:09
  • 629
  • 1
Боряна Калейн дебютира като треньор на Яница Динева в Бърно

Боряна Калейн дебютира като треньор на Яница Динева в Бърно

  • 11 сеп 2025 | 20:22
  • 4372
  • 1
Над 500 гимнастички ще спорят за "Големия приз" на КХГ Левски

Над 500 гимнастички ще спорят за "Големия приз" на КХГ Левски

  • 10 сеп 2025 | 19:40
  • 1137
  • 0
БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

  • 5 сеп 2025 | 13:21
  • 536
  • 0
Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа в Париж

Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа в Париж

  • 3 сеп 2025 | 12:57
  • 883
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

  • 13 сеп 2025 | 19:11
  • 9698
  • 7
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 53917
  • 44
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:39
  • 9777
  • 7
Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

  • 13 сеп 2025 | 19:00
  • 3898
  • 0
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 15118
  • 46
Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

  • 13 сеп 2025 | 19:00
  • 18191
  • 2