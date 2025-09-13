SENSHI организира масова тренировка при легендите Семи Шилт и Франциско Фильо

Легендите на кикбокса Семи Шилт и Франсиско Фильо проведоха масова организирана от SENSHI тренировка като част от вече превръщащия се в традиция семинар за бойни изкуства във Варна.

Събитието се проведе в една от залите до стадион "Тича" в Морската столица и продължи два часа с интензивни занимания.

SENSHI организира в същия ден и 28-ата си галавечер в курорта "Св. Св. Константин и Елена", където ще се бият двама българи - Валери Атанасов и Константин Стойков.

Кулминацията на галавечерта е първият в историята турнир по кикбокс в тежка категория с цели осем участници.