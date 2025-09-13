Семи Шилт за Sportal.bg: България и SENSHI развиват прекрасно кикбокса

Нидерландската кикбокс легенда Семи Шилт е считан за един от най-доминиращите бойци в историята на тежката категория. Той застана пред камерата на Sportal.bg в качеството си на водач на екипа от легенди на SENSHI, като проведе поредния си тренировъчен лагер край Варна. Освен семинара, SENSHI организира 28-ата си бойна галавечер в България, като курортът "Св. св. Константин и Елена" ще бъде арена на първия в историята турнир в тежка категория SENSHI Grand Prix.



Роден на 27 октомври 1973 г. в Ротердам, Нидерландия, Шилт започва своята спортна кариера в карате киокушин, където става многократен европейски шампион и световен шампион. Впоследствие преминава към професионалния кикбокс и ММА, превръщайки се в един от най-разпознаваемите холандски бойци на международната сцена.

С ръст от 2.12 м и тегло около 130 килограма, Семи Шилт използва впечатляващите си физически данни и силния си технически арсенал, за да доминира опонентите си. Той е четирикратен шампион на K-1 World Grand Prix – през 2005, 2006, 2007 и 2009 г., като е първият боец, печелил три поредни титли в този престижен турнир. Освен това има значителна кариера и в смесените бойни изкуства – бивш шампион на Pancrase и участник в PRIDE FC в Япония.

Шилт е известен с отличното си усещане за дистанция, силните фронт кикове, джабове и колена, с които неутрализира атаките на съперниците. Той има победи над редица легенди като Питър Аертс, Реми Боняски, Бадр Хари, Жером льо Банер и други. Неговият стил съчетава твърдостта на карате и динамиката на кикбокса, като вдъхновява цяло поколение бойци в тежката категория.

Семи Шилд остава символ на дисциплина, стратегия и доминация в бойните спортове, а неговото име е синоним на ера в кикбокса, когато холандските бойци диктуваха темпото на световната сцена. Пред Sportal.bg той обясни, че не е имал възможност да се учи от семинари като този на SENSHI, а именно такива лагери помагат на бойците да придобият по-бързо знания и умения. Цялото интервю с Шилт вижте във видеото.