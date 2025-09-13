Руски състезатели по бобслей и скелетон няма да участват на Олимпийските игри в Италия

Руски състезатели по бобслей и скелетон няма да участват на Олимийските игри в Милано-Кортина д’Ампецо догодина, след като световната централа (IBSF), управляваща тези два спорта взе такова решение.

Международната федерация по бобслей и скелетон отхвърли идеята, която би могла да позволи на руските спортисти да се състезават като индивидуални спортисти с неутрален статут. Решението е взето с пълно единодушие по време на конгреса на федерацията в Кортина д'Ампецо, Италия - мястото на провеждане на състезанията по плъзгане за Зимните игри през февруари. Така тази структура последва политиката на Международната федерация по шейни, която през юни взе същото решение – без руснаци на зимната Олимпиада дори и като неутрални спортисти под олимпийски флаг. Въпросните две федерации са част от голямото спортно семейство, което гласува за спиране на руските спортисти от международни участия, след като страната им нападна Украйна през 2022 година.

"След широки дискусии Конгресът реши с тайно гласуване да не позволи участието на руски спортисти като неутрални спортисти в събития на IBSF“, заяви федерацията. "Дискусиите бяха единствено в посоката дали трябва да бъдат ограничени всички спортисти или за някои можеше да се направи изключение, но в крайна сметка това е, на което се спряхме“.

"Не мога да говоря от името на всеки спортист, но мога да говоря от свое име и не мисля, че това е изненада“, каза в петък американската бобслейистка Кайли Хъмфрис. "Дори ако им бъде позволено да влязат, как би проработило това? Честно ли е спрямо Украйна, спрямо украинските спортисти, спрямо други спортисти, които може да имат семейство или връзки там? Това само би създало цяла буря от проблеми".

На Олимпийските игри в Пекин през 2022 година имаше 28 руски спортисти в тези спортове – 10 в шейните, шест в скелетона и 12 в бобслея, като тогава се състезаваха под флага на руския олимпийски комитет, но не и под държавното знаме на Русия.

Чисто теоретично е възможно Русия да обжалва решението, въпреки че времето изтича. Но дори и да го спечелят в КАС (Арбитражният съд по спорта), те ще трябва да се преборят за място в Милано-Кортина през квалификациите, което не гарантира успех предвид липсата на международни участия във времето до днес.

