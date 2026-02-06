Започна се: звездите от НХЛ се завръщат на олимпийската сцена

Най-големите звезди на Националната хокейна лига (НХЛ) започнаха дългоочакваното си завръщане на олимпийската сцена, като играчите преодоляха умората, за да се присъединят към националните си отбори за Игрите в Милано - Кортина пет дни преди началото на турнира.

НХЛ започна своята олимпийска пауза днес, освобождавайки десетки играчи, които да пътуват до Милано, след като лигата разреши на своите състезатели да участват на Олимпийските игри за първи път от 12 години насам.

„Нямах много време да разглеждам, защото пристигнах снощи, отидох в стаята си, вечерях, спах и дойдох тук“, заяви чешкият вратар Лукаш Достал, който беше първият играч от НХЛ, провел тренировка в зала „Сантаджулия“ след пристигането си в Милано в четвъртък вечерта. Стражът на Анахайм Дъкс имаше малко повече време, след като след като неговият отбор изигра последния си мач във вторник.

Представител на швейцарския отбор съобщи, че шестима от техните национали пристигат в петък, включително трима от Ню Джърси Девилс, които са играли снощи.

Крилото на Уинипег Джетс Нино Нидерайтер ще бъде знаменосец на Швейцария по време на церемонията по откриването само часове след пристигането си в петък.

Достал сподели, че първоначално е планирал да пропусне церемонията по откриването, за да си почине, но е променил решението си.

„Събудих се и си казах: Хей, това е уникално преживяване“, каза той пред агенция Ройтерс.

Очаква се около 150 играчи от НХЛ да участват в Милано, което ще привлече огромно внимание към хокея и ще гарантира истински турнир „най-добрите срещу най-добрите“, след като в последните два олимпийски цикъла участваха състезатели извън най-силната северноамериканска лига.

„Добре е, че знам какво е да играеш срещу тях. Ще бъде съвсем различно ниво“, заяви чешкото крило Доминик Кубалик, бивш играч от НХЛ, който участва на Олимпиадата през 2018-а и сега се състезава в швейцарската Национална лига.